Российский суд арестовал Навального на 30 суток

Суд в РФ выбрал для оппозиционера Алексея Навального меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Заседание проходило во отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из аэропорта Шереметьево, где его задержали при прохождении пограничного контроля 18 января.

Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января.

Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево 17 января сразу же после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ полагает, что Навальный нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. По этому делу Навального в 2014 году приговорили к условному сроку, который закончился в 2018 году. Испытательный срок, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН, завершился 29 декабря 2020 года.