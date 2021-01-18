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В ОП хотят пригласить Байдена на 30-летие Независимости

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В ОП хотят пригласить Байдена на 30-летие Независимости

Визит избранного президентом США Джо Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью ТСН.ua.

По его словам, Украина будет приглашать мировых лидеров, в том числе Байдена, на празднование 30-летия Независимости.

«Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие большие события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит „Крымской платформы“ (23 августа. — ред.). И, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, в том числе и президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена — это также вопрос недалекого будущего», — ответил Жовква на вопрос, пригласят ли Байдена в Украину, в частности на 30-ю годовщину Независимости.

Кроме того, Жовква заверил, что вопрос визита президента Владимира Зеленского в США был и остается на повестке дня.

«Такой визит мы готовим, паузы у нас не было. Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить», — пояснил заместитель главы ОП.

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По его словам, однако сейчас очень трудно говорить о датах визита в США по нескольким причинам.

«Пандемия коронавируса никуда не исчезла, к сожалению. Возможность физических визитов, мягко говоря, очень ограничена. К тому же, вы уже упомянули о внутриполитической ситуации в США. Это также отдельная история. Опять же, я не очень люблю концентрироваться на датах. Давайте концентрироваться на содержании подготовки. Я уверен, что как только этот визит будет содержательно подготовлен обеими сторонами, и Украиной, и Штатами, сразу появится дата», — подчеркнул Жовква.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го Президента США Джо Байдена.

День независимости, Джо Байден
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