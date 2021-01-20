В Японии из-за снежной бури в аварию попали более сотни автомобилей

В Японии снежная буря стала причиной массовой аварии. Как сообщает Reuters, на скоростной трассе в северной префектуре Мияги в ДТП попали сразу 134 автомобиля. Жертвой этой аварии стал один человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Видеозапись с места ЧП выложили в YouTube. Судя по ролику, в аварию попали как легковушки, так и грузовые машины. Некоторые из них получили серьезные повреждения. После аварии движение на трассе было некоторое время полностью парализовано. Добравшиеся на место инцидента спасатели выдали людям воду, еду и одеяла.

Как заявили местные власти, сразу после начала снежной бури они приняли решение ограничить скорость на трассе до 50 км в час. Однако таких мер оказалось недостаточно. Более того, некоторые водители решили проигнорировать эти ограничения.