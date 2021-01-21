СБУ назвала причину обысков в «Киевводоканале»

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит следственные действия в главном офисе Киевводоканала. Правоохранители расследуют взяточничество.

Об этом РБК-Украина сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве.

«Да, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. По делу о взяточничестве», — заявили в СБУ.

При этом в сообщении на странице «Киевводоканала» в Facebook отмечается только факт обыска — без указания причины.

«В главном офисе ЗАО «АК „Киевводоканал“ происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие», — написано там.

Ранее об обысках сообщила сама столичная компания.