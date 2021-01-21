К кислороду в Украине подключено 55 тысяч COVID-коек

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по состоянию на 21 января к кислороду подключено 55 тыс. коек, отведенных под прием больных коронавирусной инфекцией.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Количество койкомест с подведенным кислородом увеличилось с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе этого года. Более 80% от общего количества койкомест имеют соответствующие кислородные системы», — написал он.
По словам Шмыгаля, общая заполненность коек в больницах на текущий момент составляет менее 20 тыс.
Также премьер-министр сообщил, что количество аппаратов искусственной вентиляции легких, которые на данный момент есть в медучреждениях, составляет почти 6 тыс. при заполненности их менее чем 20%.
По данным Министерства здравоохранения, на утро 21 января всего в Украине под прием больных коронавирусной инфекцией выделено 66 252 места.
20 января было госпитализировано 1 811 больных коронавирусной инфекцией, что на 9,9% меньше, чем 19 января.
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