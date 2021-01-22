Евросоюз поделится вакциной с государствами-партнерами

Евросоюз создаст механизм, который позволит выделить часть заказанных им вакцин государствам-партнерам. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция велась на ее странице в Twitter.
«Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для стран-партнеров. Мы сделаем это как можно скорее», — сказала глава ЕК.
Таким образом ЕС применяет двойной подход, касающийся помощи с вакциной другим странам, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, во-первых, Евросоюз активно поддерживал механизм COVAX, цель которого — обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем дохода. «ЕС на данный момент является крупнейшим донором этого фонда, однако мы также видим, что COVАX пока испытывает сложности с закупкой вакцин», — сказала фон дер Ляйен.
«Второй путь — это механизм Евросоюза, который позволит странам-участницам пожертвовать часть заказанных ими доз вакцины для государств-партнеров, например для государств Западных Балкан», — отметила глава ЕК. В число западнобалканских стран, которые поддерживает Евросоюз, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.
Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января. Пока там используются только два препарата, применение которых одобрил регулятор. Это вакцины, разработанные американскими компаниями Pfizer и Moderna.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016