Биллу Гейтсу ввели первую дозу прививки от коронавируса

Первая из двух доз вакцины от коронавируса была введена основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

«Одно из преимуществ 65-летнего возраста состоит в том, что я могу вакцинироваться от COVID-19. На этой неделе мне ввели первую дозу, и я чувствую себя отлично», — говорится в сообщении. Гейтс также поблагодарил ученых, медиков и участников испытаний, благодаря которым это стало возможным.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние 64-летнего Гейтса превышает $123 млрд. Основанная им и Полом Алленом в 1975 году компания Microsoft является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств.