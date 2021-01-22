Facebook и Amazon потратили десятки миллионов на лоббирование

Американские Facebook Inc. и Amazon.com Inc. потратили рекордные суммы денежных средств на лоббистскую деятельность в 2020 году, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компаний.
Расходы Facebook на лоббирование составили $19,7 млн в прошлом году, что существенно выше по сравнению с показателем за 2019 год — $16,7 млн.
В свою очередь Amazon сообщила, что ее расходы составили, как минимум, $18,5 млн по сравнению с $16,1 млн годом ранее.
Расходы трех других компаний так называемой группы FAANG — Apple Inc., Google и Netflix Inc. — в 2020 году не были рекордными.
Apple сообщила, что потратила на лоббистскую деятельность $6,7 млн в прошлом году по сравнению с рекордным показателем $7,4 млн годом ранее. Расходы Google составили $8,7 млн в 2020 году, тогда как рекорд был зафиксирован в 2018 году — $21,7 млн. Netflix потратила лишь $750 тыс. по сравнению с $1,3 млн в 2015 году.
Крупные американские технологические компании испытывают на себе все большее внимание со стороны законодателей и регуляторов в связи с многочисленными вопросами.
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