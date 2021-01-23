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Стали известны страны, куда чаще всего ездят украинцы

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Стали известны страны, куда чаще всего ездят украинцы

В прошлом году наши соотечественники совершили путешествия в 123 страны мира. Всего за границу, даже несмотря на карантин, смогли попасть более 11 млн 250 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникаций со СМИ Госпогранслужбы.

Наиболее посещаемыми стали для наших земляков три страны, граничащие с Украиной. На первом месте Республика Польша — около 4 млн, на втором — Венгрия — 1 млн 635 тыс. И на третьем — РФ — 1 млн граждан Украины.

Среди лидеров прошлого года были также такие страны как Турция, где побывало 965 000 украинский, и Египет — 73 0000.

Достаточно большое количество украинцев ездили в Румынию — более 626 тыс., Беларусь — 496 тыс., Словакию — 336 тыс., Молдову — 328 тыс., Германию — 222 тыс. и ОАЭ — 100 тыс. человек.

Популярной у украинцев была также Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тыс. соотечественников. Далее идут Италия — почти 60 тыс., Испания — 53,5 тыс., Великобритания — 44,5 тыс., Болгария — 42 тыс., Израиль — 41 тыс., Грузия — 33,6 тыс., Греция — 26,5 тыс., Дания — 24 тыс., Катар — около 20 тыс. и Доминиканская Республика — 14,5 тыс. человек.

А вот иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше — примерно 3,4 млн. Гости к нам приезжали из 192 стран мира.

Больше всего в Украину приезжали из стран, граничащих с нашим государством. И здесь лидерами стали граждане Молдовы — 933 тыс., Беларуси — 463,5 тыс., РФ — 390 тыс., Польши −272 тыс., Румынии — 229 тыс. и Венгрии — 217 тыс. А также Турции — 149 тыс., Германии — 74 тыс., Израиля — 57 тыс. и США — 42 тыс.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тысяч человек следовали через нашу страну транзитом.

Госпогранслужба
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