Путин рассказал о том, чем может заняться на пенсии

Президент РФ Владимир Путин допустил, что после ухода с поста главы государства мог бы заняться виноделием. Об этом он рассказал во время встречи со студентами, отвечая на вопрос о расследовании Алексея Навального о дворце под Геленджиком.

Во время встречи студенты задали ему вопрос о том, как он относится к показанному в фильме. Путин заявил, что «ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало»

По словам президента, «из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности — это виноделие». «Вот очень хороший вид деятельности, благородный. ...Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — сказал он.

По словам президента РФ, бизнес его «никогда не интересовал», поскольку это «совсем не его». В то же время Путин отметил, что считает предпринимательскую деятельность благородным занятием с социальной стороны: благодаря бизнесу в том числе создаются рабочие места и развивается экономика.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» 19 января. За шесть дней видео просмотрели более 86 млн раз. В фильме рассказывается о комплексе зданий в районе Геленджика. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 га. ФБК показал план комплекса, а также снимки строений и видеозапись с дрона.

Навальный и ФБК считают, что на связь комплекса с президентом РФ указывает то, что в финансировании строительства и содержания объекта участвовали госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.

В декабре Путин говорил, что пока не решил, будет ли он он еще раз баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году. Он отметил, что «формально разрешение от народа есть». Речь идет о поправке в Конституцию, согласно которой Путин получил право вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов.