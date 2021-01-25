Беглый экс-глава НКРЭКУ Вовк похвастался, что его не ищет Интерпол

Интерпол отклонил требования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявить экс-главу украинского регулятора НКРЭКУ Дмитрия Вовка в розыск.
«После почти полуторагодовалого рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в Лионе, Франция — вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня из баз Интерпола», — написал он на своей странице в Facebook, приложив соответствующий документ международной организации.
Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление № 289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников компании «ДТЭК».
Вовк тогда же покинул Украину и прячется за границей.
С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.
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