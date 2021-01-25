Huawei опровергла слухи о продаже флагманских брендов

Китайская компания Huawei не планирует продавать свой бизнес по производству и продаже премиальных смартфонов. Об этом в понедельник заявил производитель телекоммуникационного оборудования из КНР.

«Huawei узнала о необоснованных слухах о возможной продаже флагманских брендов своих смартфонов. У этих слухов нет никаких оснований. Huawei не располагает подобным планом», — цитирует заявление компании газета Global Times. В нем также говорится, что Huawei по-прежнему полностью привержена бизнесу по производству смартфонов и продолжит «предоставлять передовые продукты и возможности для потребителей по всему миру».

Кроме того, несколько руководителей высокого звена компании сообщили изданию, что информация о продаже части бизнеса является «ложными новостями». «Не думаю, что Huawei собирается продавать свои передовые серии смартфонов в то время, когда политика Байдена в отношении Китая остается неизвестной и компания только что обеспечила себе большую сумму денег от продажи бренда Honor, — цитирует Global Times Сян Лигана, генерального директора пекинской промышленной ассоциации «Информационный потребительский альянс».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о якобы возможной продаже части бизнеса, связанного с двумя премиальными сериями своих смартфонов P и Mate, и выразило предположение о том, что китайская компания выходит из бизнеса по производству смартфонов высокого класса.

Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа прошлого года американские власти также ограничили доступ 38 ее дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения. В условиях ограничений американских властей Huawei объявила в ноябре 2020 года о продаже части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor.