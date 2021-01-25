Официальная безработица в Украине за год выросла на треть

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
По данным пресс-службы, 420,7 тысяч человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).
В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тысяч вакансий (20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).
Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, которые искали работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.
На учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января 2021 года находилось 459 тысяч безработных. Диплом о высшем образовании имеют 49% соискателей работы, 34% — окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% — общеобразовательную школу.
Напомним, что по данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,7 млн человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016