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Официальная безработица в Украине за год выросла на треть

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Официальная безработица в Украине за год выросла на треть

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

По данным пресс-службы, 420,7 тысяч человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).

В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тысяч вакансий (20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).

Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, которые искали работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.

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На учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января 2021 года находилось 459 тысяч безработных. Диплом о высшем образовании имеют 49% соискателей работы, 34% — окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% — общеобразовательную школу.

Напомним, что по данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,7 млн человек.

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Понедельник, 25 января 2021
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