Байден с нетерпением ждет голосования республиканцев по импичменту Трампа

Президент США Джо Байден не намерен обсуждать с сенаторами импичмент бывшего американского лидера Дональда Трампа, но ждет голосования республиканцев с нетерпением. Об этом он заявил в пятницу журналистам телеканала CNN.
«Мне просто не терпится увидеть, что сделают мои друзья-республиканцы, воспротивятся ли они», — приводит слова Байдена телеканал. Президент США отметил, что не будет обсуждать импичмент с кем-либо из сенаторов.
Новая процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден.
Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат. В ходе заседаний члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных. Для импичмента Трампа необходимо, чтобы за это проголосовали 67 сенаторов. Согласно оценке большинства американских СМИ, практически исключено, что достаточное число голосов будет получено.
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