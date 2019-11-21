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Байден пожаловался, что Трамп и Россия не хотят видеть его президентом

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Байден пожаловался, что Трамп и Россия не хотят видеть его президентом

Бывший вице-президент США Джо Байден почерпнул из слушаний по импичменту президента Дональда Трампа сведения, касающиеся предстоящих президентских выборов.

«Я узнал кое-что из этих слушаний по импичменту — я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты США — Ред.)», — сказал Байден на теледебатах претендентов от Демократической партии в эфире телеканала MSNBC.

«Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний», — отметил он.

При этом он добавил, что является кандидатом с лучшими шансами победить Трампа один на один.

Байден заявил также, что в случае победы не будет давать указание генпрокурору начать расследование против президента США Дональда Трампа.

По его словам, если он победит в 2020 году, то не будет руководить своим министерством юстиции «как это делает этот президент Трамп».

«Я бы позволил им вынести независимое решение», — сказал он. Байден отметил, что решение о начале расследования должен принимать не президент или «адвокат президента», а генеральный прокурор.

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«Если суд примет решение, что он нарушил закон, и он должен быть привлечен к уголовной ответственности, так тому и быть», — добавил Байден.

Комментарии Байдена следуют за вторым днем публичных показаний на этой неделе в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Дональд Трамп, импичмент, Джо Байден
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