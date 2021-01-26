В Голливуде хотят снять сериал по вселенной Гарри Поттера

Руководство киностудии Warner Bros. и стриминговой платформы HBO Max обсуждает возможность создания сериала по вселенной Гарри Поттера, сообщают The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.
Оба портала уточняют, что обсуждение находится на ранних стадиях, и пока к проекту не привлекли никого достаточно известного. Тем не менее, представители киноиндустрии находятся в поисках сценариста, сообщает The Hollywood Reporter.
В свою очередь Warner Bros. и HBO Max сообщили изданиям, что они не ведут деятельность по созданию сериала по мотивам книг о Гарри Поттере.
Расширение волшебной вселенной является главным приоритетом киностудии и стриминговой платформы, пишет The Hollywood Reporter, так как они вместе с автором книг о волшебнике Джоан Роулинг имеют права на франшизу. Она является одной из наиболее ценных в библиотеке Warner Bros., уточняет издание.
Портал также отмечает, что у франшизы о Гарри Поттере сложная ситуация с правами. Роулинг имеет право голоса во всем, что касается использования ее книг. Кроме того, компания NBCUniversal имеет права на трансляцию фильмов и другого контента, связанного с миром Гарри Поттера.
Книги о волшебнике выходили с 1997 по 2007 годы. Создавшая вселенную Джоан Роулинг не раз становилась самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии Forbes. В частности, на первую строчку журнал поставил ее по итогам 2019 года, тогда ее годовой доход составил $92 млн. В основном заработать писательница смогла на тематических парках и бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».
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