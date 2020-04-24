В США за просмотр всех фильмов о Гарри Поттере заплатят тысячу долларов

В США объявлен конкурс, в рамках которого за просмотр всех фильмов о Гарри Поттере заплатят $1 тыс. Об этом сообщило агентство UPI.

Организатором конкурса выступил образовательный американский портал EDsmart.com, который, в частности, специализируется на составлении рейтингов и обзоров вузов. Участники конкурса должны быть совершеннолетними, иметь право работать на территории Соединенных Штатов, а также «быть активными пользователями социальных сетей». Они должны заполнить размещенную на портале анкету. В ней необходимо кроме обычных данных указать предпочтительную социальную сеть и количество своих подписчиков. Прием заявок завершается 15 мая, после этого «подходящих кандидатов выберет распределяющая шляпа», отмечается в сообщении портала.

Пятерым победителям бесплатно покажут экранизации всех книг о Поттере, а также киноленты «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», которые повествует о событиях, произошедших примерно за 65 лет до начала событий основной саги. На просмотр всех кинолент уйдет 25 часов 6 минут. Согласно правилам конкурса, это время можно распределить на три дня. Таким образом, за каждый час просмотра удастся получит чуть больше $41. Во время просмотра победители должны будут в соцсетях рассказывать о своих впечатлениях.

После этого EDsmart.com выплатит им приз в размере $1 тыс., а также подарит сувениры стоимостью около $200. К призу прилагается дискография всех фильмов «поттерианы», а также сладости — конфеты «Берти Боттс» с различными вкусами и шоколадными лягушками. Помимо этого, они получат форму учащегося факультета Гриффиндор, термокружку с ее символикой и подарочную карту компании по доставке продуктов питания GrubHub на $100.

Победителям также предложат оценить каждый фильм и составить свой собственный рейтинг кинолент, который будет опубликован.

Ранее компания CableTV.com, занимающаяся составлением рейтингов интернет- и ТВ-провайдеров, также устроила конкурс, победители которого смогут у себя дома посмотреть любимые телесериалы и получить до $2 тыс. за это. При этом почасовая оплата за каждый сериал отличается. Так, за один час просмотра «Секретных материалов» можно получить $12,22, «Игры престолов» — $32,58, «Удивительной миссис Мейзел» — $104,26. А компания MagellanTV ищет поклонника фильмов криминального жанра, который бы смог в течение 24 часов без перерыва посмотреть 16 кинокартин за $1 тыс. Другие американские компании также устраивают конкурсы, победители которых получат аналогичный денежный приз за просмотр таких сериалов, как «Офис», «Миллиарды» и других. Они также должны будут рассказать о своих впечатлениях в соцсетях.