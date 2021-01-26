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Криклий ожидает восстановления международных авиаперевозок в 2023 году

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Криклий ожидает восстановления международных авиаперевозок в 2023 году

Международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок 2019 года.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в 2020 году Украина вышла на менее чем треть — 28% объема перевозок пассажиров от показателей 2019 года. Криклий говорит, что ожидания и прогнозы постоянно меняются.

«Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года», — отметил он.

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Он напомнил, что 2019 год был самым успешным для авиации.

«Уже в 2022 году — примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии», — отметил министр.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения. Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

авиаперевозки, Владислав Криклий
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