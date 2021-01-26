В облгазы планируют ввести временные администрации

Правительство планирует укрупнение облгазов, а также введение в них временных администраций.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.
«Правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта об укрупнении облгазов, введении спецсчетов, введении временной администрации, что дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы», — отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, правительство установило максимальную предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Кроме того, НКРЭКУ ограничила предельный уровень тарифа на распределение газа.
Также не будут повышаться тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона — это будет зафиксировано в меморандуме с местными властями. Штрафы и пени за просроченные платежи в январе не будут применять.
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