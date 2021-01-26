Путин поговорил по телефону с Байденом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые после инаугурации поговорили по телефону.

Путин отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран. Стороны также обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, в частности — борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Кремль.

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.

Путин и Байден обсудили конфликт в Украине и российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Путин и Байден также выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора СНВ-3, сообщили там.