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Безос хочет взыскать с брата любовницы $1,7 млн

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Безос хочет взыскать с брата любовницы $1,7 млн

Глава Amazon Джефф Безос требует компенсации в размере $1,7 млн от брата своей любовницы, чтобы покрыть судебные издержки, которые он понес, успешно опровергнув в суде обвинения в диффамации. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

В заявлении, поданном Безосом в пятницу в верховный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Майкл Санчес, брат бывшей телеведущей Лорен Санчес, с которой Безоса связывают романтические отношения, подал судебный иск, чтобы «угрожая раскрытием и опубликованием личных материалов» добиться урегулирования.

Ранее Санчес подал в суд на миллиардера и его консультанта по безопасности Гэвина де Беккера за сообщения о том, что Майкл был источником обнаженных фотографий Безоса, которые просочились в таблоид National Enquirer. Иск был отклонен за недостатком доказательств.

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Безос сумел сохранить статус одного из богатейших людей мира, несмотря на развод с супругой, которой досталось 4% акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon. Состояние самого создателя компании сейчас оценивается в $193 млрд.

Джефф Безос
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