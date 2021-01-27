Льготную цену на газ расширят на ОСМД

Кабинет министров Украины намерен расширить действие предельной цены на природный газ 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Соответствующая инициатива внесена в повестку запланированного на среду заседания правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, который готовило Министерство энергетики, несмотря на введение свободного рынка для населения с августа 2020 года, большинство бытовых потребителей не стали менять поставщика, оставшись клиентами региональных газосбытовых компаний.

По оценке министерства, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газсбытов (доля свыше 90%) население переплатило за газ 8,4 млрд грн, или 670 грн на одного абонента. В частности, средняя цена региональных газсбытов на 36% выше, чем у ГПК "Нафтогаз Украины".

В январе 2021 года из-за значительных холодов цена на газ на европейских рынках существенно выросла, что может привести к ее росту и для уязвимых потребителей страны на 14%, с ростом платежки за газ в феврале на 175 грн. В этой связи Кабмин и устанавливает предельную цену на газ для бытовых потребителей.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

По данным НКРЭКУ, в Украине почти 12,5 млн домохозяйств, потребляющих газ. Половина из них – частные дома, вторая – многоквартирные дома. В частных домах около 40% имеют газовую плиту и котел, в многоквартирных – 28% имеют газовую плиту, а 14% – плиту с котлом.