TikTok сократил сотрудников в Индии и уходит из страны

Китайская компания ByteDance и принадлежащая ей соцсеть TikTok направили 2 тыс. своих сотрудников в Индии уведомление о сокращении штатов в связи с бессрочным запретом индийских властей на деятельность в стране.

«Первоначально мы надеялись, что трудности с нашей работой в Индии окажутся временным, но сейчас оказалось, что это не так. В связи с запретом на деятельность ByteDance и ТikTok мы не можем сохранять прежний состав сотрудников», — говорится в уведомлении компании, опубликованном в среду газетой The Times of India.

«Мы не знаем, когда вернемся в Индию», — подчеркнула ByteDance.

В 2019 году ByteDance планировала вложить $1 млрд в финансирование своей деятельности в Индии. Однако в 2020 году правительство Индии временно заблокировало услуги TikTok и еще 100 разработанных в Китае приложений в индийском интернет-пространстве, а на прошлой неделе ввело на 59 из них бессрочный запрет. Помимо TikTok, эта мера коснулась приложений Baidu, WeChat, поисковика Baidu Search, соцсети Weibo и других.

Полный запрет был введен в ответ якобы на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. По данным властей, некоторые китайские программы собирали персональную информацию о владельцах устройств, а затем передавали ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

Запрет китайских приложений в Индии введен на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе.