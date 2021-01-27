Войти
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
позиция
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
официально
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

TikTok сократил сотрудников в Индии и уходит из страны

1 790
TikTok сократил сотрудников в Индии и уходит из страны

Китайская компания ByteDance и принадлежащая ей соцсеть TikTok направили 2 тыс. своих сотрудников в Индии уведомление о сокращении штатов в связи с бессрочным запретом индийских властей на деятельность в стране.

«Первоначально мы надеялись, что трудности с нашей работой в Индии окажутся временным, но сейчас оказалось, что это не так. В связи с запретом на деятельность ByteDance и ТikTok мы не можем сохранять прежний состав сотрудников», — говорится в уведомлении компании, опубликованном в среду газетой The Times of India.

«Мы не знаем, когда вернемся в Индию», — подчеркнула ByteDance.

В 2019 году ByteDance планировала вложить $1 млрд в финансирование своей деятельности в Индии. Однако в 2020 году правительство Индии временно заблокировало услуги TikTok и еще 100 разработанных в Китае приложений в индийском интернет-пространстве, а на прошлой неделе ввело на 59 из них бессрочный запрет. Помимо TikTok, эта мера коснулась приложений Baidu, WeChat, поисковика Baidu Search, соцсети Weibo и других.

Полный запрет был введен в ответ якобы на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. По данным властей, некоторые китайские программы собирали персональную информацию о владельцах устройств, а затем передавали ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

Читайте также: COVAX начнет первые поставки вакцины в феврале

Запрет китайских приложений в Индии введен на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе.

Индия, TikTok
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
sex xxxx
sex xxxx 6 минут назад

СEKС Знакoмcтвa! Хочешь найти любовницу или секс на раз? - все это реально: без денег и обязательств, без шлюх и содержанок, все анонимно и бесплатно. Девушки любят секс и хотят члена и спермы, можешь убедиться сам ---- http://srt.vg/sisky

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 января 2021
Вторник, 26 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

Как избавиться от страха неизвестности

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.
Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Дариус Фору
Дариус Фору
публицист, предприниматель

План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

У нас так много возможностей и блестящих вещей, которые привлекают наше внимание, что мы часто оказываемся парализованы нерешительностью. Многие из нас просто блуждают без ясной цели. С помощью планирования вы можете избежать бесполезной траты времени и бесцельности.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016