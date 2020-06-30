Власти Индии заблокировали TikTok и еще десятки китайских приложений

Министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений. Об этом сообщает государственное Бюро прессы и информации (Press Information Bureau, PIB).
Список подлежащих блокировке программ возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильным приложением китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
В заявлении говорится, что в координационный центр по борьбе с киберпреступностью МВД Индии поступило много обращений от граждан, в которых они сообщали, что беспокоятся по поводу политики некоторых приложений в отношении безопасности данных и конфиденциальности. Индийское правительство также считает, что блокировка пойдет на пользу индийским мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.
Индийские СМИ сообщали, что 16 июня в результате столкновения вооруженных сил на границе с Китаем погибли 20 индийских военных. Власти заявили, что конфликт начался по вине КНР, которая нарушила статус-кво относительно Линии фактического контроля (демаркационная линия между Индией и Китаем, которая фактически является границей между странами, но не признавалась таковой юридически до 1990-х годов).
В Нью-Дели уточняли, что китайские военные возвели на границе пункт наблюдения, а индийские решили демонтировать его. В итоге между сторонами завязался конфликт. Огнестрельное оружие во время перепалки не применялось. По утверждению индийской стороны, военнослужащие использовали палки, камни и другие предметы, оказавшиеся под рукой. Борьба продолжалась около шести часов. Индийская сторона указывала, что пострадали и китайские граждане, но не называла их количество. Пекин обвинил Нью-Дели в провокации, отметив, что индийские военные незаконно пересекли границу.
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