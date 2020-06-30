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Власти Индии заблокировали TikTok и еще десятки китайских приложений

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Власти Индии заблокировали TikTok и еще десятки китайских приложений

Министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений. Об этом сообщает государственное Бюро прессы и информации (Press Information Bureau, PIB).

Список подлежащих блокировке программ возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильным приложением китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

В заявлении говорится, что в координационный центр по борьбе с киберпреступностью МВД Индии поступило много обращений от граждан, в которых они сообщали, что беспокоятся по поводу политики некоторых приложений в отношении безопасности данных и конфиденциальности. Индийское правительство также считает, что блокировка пойдет на пользу индийским мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.

Индийские СМИ сообщали, что 16 июня в результате столкновения вооруженных сил на границе с Китаем погибли 20 индийских военных. Власти заявили, что конфликт начался по вине КНР, которая нарушила статус-кво относительно Линии фактического контроля (демаркационная линия между Индией и Китаем, которая фактически является границей между странами, но не признавалась таковой юридически до 1990-х годов).

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В Нью-Дели уточняли, что китайские военные возвели на границе пункт наблюдения, а индийские решили демонтировать его. В итоге между сторонами завязался конфликт. Огнестрельное оружие во время перепалки не применялось. По утверждению индийской стороны, военнослужащие использовали палки, камни и другие предметы, оказавшиеся под рукой. Борьба продолжалась около шести часов. Индийская сторона указывала, что пострадали и китайские граждане, но не называла их количество. Пекин обвинил Нью-Дели в провокации, отметив, что индийские военные незаконно пересекли границу.

Китай, Индия, TikTok
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
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