Байден собирает мировых лидеров поговорить про климат

Президент США Джо Байден запланировал проведение саммита по климату с участием мировых лидеров на 22 апреля. Об этом сообщает в среду на своем сайте пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что саммит посвятят теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Согласно сообщению, Байден планирует подписать ряд указов по вопросам экологии, в том числе создать соответствующую рабочую группу.