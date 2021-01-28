YouTube заблокировал канал депутата Александра Дубинского

Интернет-сайт видеохостинга YouTube заблокировал аккаунт народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.

При попытке зайти на канал «Dubinsky.pro» появляется сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», а материалы, размещавшиеся на канале, не отображаются при поиске.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.