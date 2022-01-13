Впервые за 12 лет две трети украинцев не готовы к участию в протестах

Доля граждан Украины, утверждающих, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, изменилась с 57% в 2020 г. до 64% в 2021 г., свидетельствуют результаты опроса общественного мнения «Омнибус», проведенного Киевским международным институтом социологии.
В декабре 2021 года в акциях протеста были готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины, в том числе 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% — в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% — сборе подписей под коллективными воззваниями.
В то же время, лишь 2,4% респондентов заявили, что готовы участвовать в забастовках, 2,2% — в пикетировании государственных учреждений, 2,1% — участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях, 1,5% — голодовать, 1,2% создавать независимые от власти структуры, 1% — захватывать здания.
Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается на востоке страны (69,8% не готовы к протестам), самый высокий — в центральной Украине (не готовы 58%). В западном и южном регионах ситуация практически не отличается. Уровень готовности к протестам у городского населения выше сельского (34,5% против 27,9%).
За все время проведения аналогичных опросов с 2009 года в 2021 году наблюдается самая низкая готовность украинцев к протестам: ранее готовых участвовать в разных акциях протеста было не менее 34% (ноябрь 2012 года), этот показатель достигал 49% в январе 2017 года и 48% в декабре 2019.
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