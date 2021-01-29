Рада определилась со сроками ликвидации налоговой милиции

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4090, который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции.
За документ проголосовали 259 нардепов.
Законопроектом предусматривается ликвидация налоговой милиции со дня принятия решения Кабмином о начале деятельности Бюро экономической безопасности, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу закона о Бюро.
«Верховная Рада поддержала законопроект № 4090, который связан с тем, который мы вчера проголосовали за создание Бюро экономической безопасности.
Этот проект закона обеспечит непрерывность и бесперебойность работы ГФС до момента создания нового органа Бюро экономической безопасности. Это технический, но важный шаг», — заявила соавтор законпроекта Ольга Василевская-Смаглюк.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности», создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.
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