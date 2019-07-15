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Представители бизнеса обвиняют налоговую милицию Днепропетровщины в давлении и информационных атаках

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Представители бизнеса обвиняют налоговую милицию Днепропетровщины в давлении и информационных атаках

Представители бизнеса готовят иск в суд о защите деловой репутации и компенсации убытков к первому заместителю начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ДФС) в Днепропетровской области Сергею Пенькову из-за давления и информационных атак с его стороны. Об этом сообщается в материале, опубликованном «РБК-Украина».

Недавно на телеканале «1 + 1» вышла программа «Гроші», в которой Сергей Пеньков выступил спикером и обвинил компании «Фидея» и «Август Пром» в участии в схемах поставок некачественного топлива Министерству обороны Украины и «Укрзализныце».

В компаниях заявление налоговика считают абсолютным нонсенсом.

Как отмечается в заявлении адвокатов компаний, компании «Август Пром» и «Фидея» действительно осуществляли поставки дизельного топлива структурам Министерства обороны Украины и «Укрзализныци», однако со стороны покупателей нет и не было высказано никаких претензий по качеству поставленной продукции. Более того, ни одна контролирующая служба, ни КРУ, ни правоохранительные органы не вели расследования фактов, о которых идет речь в программе.
По словам адвокатов, не существует ни одного официального заключения, не было проведено ни одной экспертизы, которая свидетельствовала бы о низком качестве поставленного указанным заказчикам топлива, о чем говорится в программе на телеканале.

В компаниях утверждают, что принятие государственными структурами, упомянутыми в сюжете, некачественного топлива полностью исключено.

«В соответствии с установленным законом порядком и делового обычая, приему топлива предшествует несколько лабораторных исследований, проводимых лабораториями производителя, лабораториями „Укрзализныци“ и Министерства обороны Украины и независимыми лабораторными учреждениями вроде Инспектората. Соответственно, все принятое покупателями топливо соответствует государственным стандартам и техническим регламентам, чему есть документальные подтверждения в виде результатов лабораторных исследований», — подчеркивается в заявлении.

Также компании утверждают, что не имели никаких хозяйственных отношений с ООО «Софт Оил», ничего не поставляли и не покупали у нее. Любое связывание их с этой компанией абсолютно безосновательно, убеждены бизнесмены.

Обвинения со стороны Пенькова об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов гривен адвокаты также отвергают.
«У компаний отсутствуют долги перед бюджетом, отсутствуют какие-либо согласованые и невыполненные налоговые обязательства. Если бы были законные претензии к компаниям со стороны налоговой, то складывались бы соответствующие акты, с которыми компании должны были быть ознакомлены, они бы имели возможность предоставить возражения и так далее. Ничего этого нет. Но вместо этого безосновательные обвинения от главного налогового милиционера Днепропетровщины», — говорится в заявлении адвокатов.

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Компании заявляют, что кроме информационной атаки, испытывают и серьезное давление со стороны Сергея Пенькова из-за преследований в пределах сфабрикованного уголовного дела. Днепропетровские налоговые милиционеры с 25 июня 2019 и до начала июля 2019 находились якобы с обысками на базах, на которых хранились горюче-смазочные материалы компаний.

«Чем закончится эта кампания давления на бизнес по всем фронтам — пока неизвестно. Но по заявлениям бизнеса можно сделать вывод, что один из руководителей Днепропетровской ДФС продолжает задействовать весь арсенал возможностей, чтобы уничтожить компании, которые, вероятно, отказались играть за его „правилам“. В ход уже идут не только карманные суды и административное давление, но информационные атаки», — говорится в статье.

налоговая милиция, Днепропетровская область, налоговая, Сергей Пеньков
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