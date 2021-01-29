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Евросоюз одобрил вакцину от коронавируса компании AstraZeneca

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Евросоюз одобрил вакцину от коронавируса компании AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регулятора.

«Комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca для использования среди лиц старше 18 лет», — говорится в документе.

Это третья вакцина от коронавируса, которая может применяться на территории ЕС. Как отметили в агентстве, рекомендация о выдаче временного регистрационного удостоверения принята на основе оценки качества, безопасности и эффективности вакцины. Последним шагом должно стать одобрение препарата Европейской комиссией.

«С третьим положительным решением мы продолжаем расширять арсенал вакцин, доступных в ЕС для борьбы с пандемией и защиты жителей, — отметила исполнительный директор ЕАЛС Эмер Кук. — Как и в предыдущих случаях, комитет по лекарственным средствам для человека провел тщательную оценку вакцины, и научная основа проведенной работы подчеркивает нашу твердую приверженность к защите здоровья граждан ЕС».

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Первой на территории ЕС 21 декабря прошлого года была одобрена вакцина Comirnaty, совместно разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, после чего в странах сообщества стартовали кампании по вакцинации населения. Вслед за этим 6 января временное регистрационное удостоверение выдано для вакцины Moderna, производимой одноименной американской компанией.

ЕС, AstraZeneca
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Пятница, 29 января 2021
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