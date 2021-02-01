В «Слуге народа» предрекают, что Украина догонит Польшу через 30-40 лет

Председатель налогового комитета Совета Данил Гетманцев заявил, что средняя зарплата в Украине может сравниться с заработком в соседней Польше через 30-40 лет.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает «Укринформ».

«Относительно таких зарплат, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте», — заявил нардеп.

По его словам, сейчас Украина — самая бедная страна Европы, и «нужно думать, как догнать Армению или Беларусь».

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство ставит задачу до 2030 года выйти по средним зарплатам в Украине на уровень Польши или Словакии.