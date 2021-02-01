Украинские авиакомпании потеряли в 2020 году две трети пассажиропотока

Количество перевезенных украинскими авиакомпаниями пассажиров за 2020 год сократилась на 65% по сравнению с 2019 годом и составило 4,8 млн человек.
Об этом сообщает Госавиаслужба.
В 2020 году объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с предыдущим 2019 годом на 65% и составили 4,8 млн человек, в том числе на международных рейсах — на 65,8% и составили 4,3 млн человек.
Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 64,4% и составили 8,7 млн человек, в том числе в международном сообщении — на 65,3%, и составили 7,6 млн человек.
В течение 2020 года украинскими авиакомпаниями выполнено более 44 тысяч коммерческих рейсов (- 57,2% против 2019), из них международных — 34,6 тысяч (- 60,1%).
Напомним, что из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, упало на 57,6%.
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