С декабря заболеваемость коронавирусом в Украине упала втрое

В начале декабря в Украине за неделю фиксировали в среднем 90 тыс. новых больных, а сегодня — 27 тыс., что свидетельствует об улучшении ситуации. Об этом во время последнего брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

«За минувшую неделю выявили 27,157 тыс. случаев заболеваемости, за первую неделю декабря было 89,322 тыс. случаев. Если посмотреть на количество госпитализированных, то в настоящее время этот показатель составляет 18,551 тыс. чел., тогда как за первую неделю декабря в медучреждениях пребывало 28,163 тыс. чел. Количество госпитализированных сократилось на 10 тыс., количество выявленных — в три раза», — рассказал министр.

Он также добавил, что сегодня Украина на 34 месте в Европе по уровню смертности.

По состоянию на 2 февраля в Украине зафиксировали 1 223 879 случаев COVID-19. В частности, за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 2 394 пациентов. За время пандемии вылечились 1 035 372 человека, для 22 924 человек коронавирус стал летальным.

25 января в Украине завершилось действие локдауна (режима жестких ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса). Но более мягкие карантинные ограничения продолжат действовать до 31 марта.