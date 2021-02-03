Президент Италии поручил формирование кабинета экс-главе ЕЦБ Марио Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил формирование нового правительства после отставки премьер-министра Джузеппе Конте бывшему главе Центробанка Италии и экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Об этом сообщила в среду президентская пресс-служба.

Маттарелла во вторник сообщил о намерении поручить Драги формирование технического кабинета «для выполнения первоочередных задач», включая решение санитарного кризиса, после провала попытки восстановить правившую до сих пор коалицию в составе Движения «5 звезд», Демократической партии и небольших партий «Свободные и равные» и «Живая Италия». Выход из коалиции последней лишил ее поддержки абсолютного большинства в верхней палате (Сенат) парламента и привело к правительственному кризису. Маттарелла ранее также заявил, что в нынешних условиях пандемии проведение новых досрочных парламентских выборов невозможно.