Апелляционная палата ВАКС остановила передачу «дела Татарова» в СБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) остановила решение Печерского районного суда Киева о передаче дела по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в другой орган досудебного расследования до рассмотрения этого вопроса Апелляционной палатой ВАКС.
Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), соответствующее решение АП ВАКС приняла в четверг, 4 февраля.
«АП ВАКС также обязала ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 года предоставить АП ВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, которое следователи ГБР потребовали якобы под предлогом расследования действий генерального прокурора по незаконному изменению прокуроров САП в производстве НАБУ, и тем самым заблокировали рассмотрение апелляционной жалобы законно — в АП ВАКС», — сказано в сообщении на странице в Facebook.
Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.
Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.
21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о «квартирах для Нацгвардии».
24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.
САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.
30 декабря ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор Офиса генпрокурора отозвал из суда ходатайство о применении меры пресечения на основании требований ст.185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.
В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как «беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро» со стороны Офиса генпрокурора.
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