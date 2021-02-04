Войти
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
официально
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
Зеленский прокомментировал закрытие оппозиционных каналов
резонанс
Зеленский прокомментировал закрытие оппозиционных каналов

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

торговля
RSS

Товарооборот Китая с Центральной и Восточной Европой впервые превысил $100 млрд

139
Товарооборот Китая с Центральной и Восточной Европой впервые превысил $100 млрд

Объем торговли Китая со странами Центральной и Восточной Европы в 2020 году впервые превысил $100 млрд. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Товарооборот Китая с 17 государствами Центральной и Восточной Европы (за исключением России — Ред.) в минувшем году впервые превысил $100 млрд, увеличившись на 8,4%, до $103,45 млрд», — сообщил он на еженедельном брифинге.

По словам представителя, Пекин постоянно стремится повышать интенсивность и расширять охват сотрудничества. Как он уточнил, на конец 2020 года прямые инвестиции КНР в этом регионе составили порядка $3,14 млрд. Соответственно, объем капитала, вложенного государствами Центральной и Восточной Европы в китайскую экономику, превысил $1,72 млрд.

Читайте также: Летальность Covid-19 в Украине – два процента

Как объяснил Гао Фэн, при взаимодействии с этими странами китайских инвесторов больше всего интересует энергетика, добывающие отрасли, логистические и инфраструктурные проекты, а также автомобилестроение. Одним из важных направлений сотрудничества стали железнодорожные перевозки: за 12 месяцев Венгрия, Литва, Польша, Словакия и Чехия отправили в КНР и приняли оттуда порядка 12,4 тыс. грузовых составов.

Китай, товарооборот
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 февраля 2021
Среда, 3 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016