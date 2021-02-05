Венгрия может начать вакцинацию «Спутником V» уже на следующей неделе

Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Об этом в пятницу в эфире венгерского радио заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает агентство Reuters.
Венгрия ранее первой в Евросоюзе одобрила применение российского препарата. В общей сложности для населения этой страны будут доступны сразу пять вакцин: российская «Спутник V», американская Moderna, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и китайская Sinopharm.
Во вторник глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook сообщил, что страна получила первую партию российской вакцины от коронавируса.
В январе Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о «Спутник V» и одобрил предварительный допуск этого препарата.
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