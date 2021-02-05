В Беларуси блогера приговорили к 4,5 годам колонии

Минский городской суд назначил видеоблогеру Павлу Спирину 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает в пятницу Белорусская ассоциация журналистов.
«Блогера [Павла Спирина] осудили на 4,5 года колонии [общего режима]. Его признали виновным по статье 130 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности)», — сказано в сообщении.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал фильм Спирина о наркотрафике в Беларуси. Также в обвинении фигурировал видеоролик о событиях, связанных с выборами президента, в частности, о действиях силовиков в отношении протестующих. Спирин был задержан в первый раз 4 сентября, освобожден через три дня, затем снова задержан 9 сентября. На последних президентских выборах в Беларуси блогер заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, однако Центризбирком не зарегистрировал его инициативную группу.
Акции протеста проходят в Беларуси со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.
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