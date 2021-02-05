Международные резервы Украины составляют $28,8 млрд

Международные резервы Украины на 1 февраля 2021 года сократились, по предварительным данным, до $28 млрд 821 млн (в эквиваленте), что на $279 млн меньше, чем на начало января этого года, сообщил Нацбанк Украины (НБУ) в пятницу.
«В январе они (резервы — Ред.) уменьшились на 1,1%, в первую очередь, вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства. В то же время интервенции Нацбанка на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы», — поясняется в сообщении.
Напомним, что международные резервы Украины по итогам 2020 года выросли на 15% и составили 29,13 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016