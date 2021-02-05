Международные резервы Украины составляют $28,8 млрд

Международные резервы Украины на 1 февраля 2021 года сократились, по предварительным данным, до $28 млрд 821 млн (в эквиваленте), что на $279 млн меньше, чем на начало января этого года, сообщил Нацбанк Украины (НБУ) в пятницу.

«В январе они (резервы — Ред.) уменьшились на 1,1%, в первую очередь, вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства. В то же время интервенции Нацбанка на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы», — поясняется в сообщении.

Напомним, что международные резервы Украины по итогам 2020 года выросли на 15% и составили 29,13 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года.