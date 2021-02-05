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Новый лидер правящей партии ФРГ высказался в поддержку «Северного потока – 2»

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Новый лидер правящей партии ФРГ высказался в поддержку «Северного потока – 2»

Новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, полагает, что Германии не следует отказываться от реализации проекта «Северный поток — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. С таким заявлением Лашет выступил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters.

«В течение 50 лет, даже в напряженный период холодной войны, Германия закупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство ФРГ следует верным курсом», — отметил Лашет. При этом он добавил, что при реализации проекта «Северный поток — 2» необходимо учитывать интересы различных участников, включая Украину. «Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить поставки энергоносителей через этот проект частного сектора», — сказал он о «Северном потоке — 2».

Против строительства газопровода в ФРГ выступают в партии «зеленых». Тем не менее Лашет не исключает, что существующие разногласия вполне разрешимы. «Я не думаю, что „Северный поток — 2“ станет серьезной проблемой на предстоящих выборах. Более того, я думаю, что консенсус, например, с „зелеными“ возможен», — заключил новый лидер ХДС.

Ранее Лашет уже заявлял, что разделяет позицию правительства Германии относительно реализации проекта, которое считает, что строительство «Северного потока — 2» является инициативой на уровне бизнеса, то есть экономическим проектом. При этом в Берлине настаивают на том, что роль транзитера в будущем должна сохранить Украина.

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Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американские власти впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Северный поток-2, Армин Лашет
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