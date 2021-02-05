В Москве умерла возлюбленная Владимира Высоцкого

В Москве на 80-ом году жизни умерла бывшая актриса Театра драмы и комедии на Таганке Татьяна Иваненко. Ее называли возлюбленной Владимира Высоцкого. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Рен ТВ, тело женщины было найдено спустя пять дней после ее смерти в квартире.

Иваненко работала в Театре на Таганке с 1966-го до конца 1990-х. Там она, как вспоминает друг Высоцкого переводчик Давид Карапетян, познакомилась с Высоцким. Пара часто ездила в киноэкспедиции и на гастроли — в основном в Одессу и Ленинград. Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции «Как все, как это было» и «Песни о двух красивых автомобилях». Их отношения продлились до середины 1970-х годов, когда Высоцкий познакомился с Мариной Влади. Актриса родила дочь Анастасию, которую Высоцкий не признал.

Татьяна Иваненко и Владимир Высоцкий на гастролях в Ленинграде, конец 1960-х годов