СМИ узнали о срыве переговоров Apple с Hyundai об электромобилях

Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.
Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.
4 февраля CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Apple почти договорилась с Hyundai и Kia о совместном производстве автономного электромобиля Apple Car. По данным телеканала, предполагалось, что производство будет запущено в 2024 году на заводе Kia в Джорджии.
При этом телеканал отмечал, что соглашение пока не достигнуто и Apple может выбрать другого автопроизводителя в качестве партнера для работы над проектом.
О том, что Apple собирается запустить производство беспилотных автомобилей, в декабре 2020 года писал Reuters. По данным агентства, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта Titan и с тех пор значительно продвинулась в этом вопросе.
Корпорация официально не объявляла о планах создания беспилотных автомобилей. Если Apple все же займется их выпуском, она станет прямым конкурентом Tesla, отмечает CNBC.
В декабре гендиректор Tesla Илон Маск рассказал, что «в самые мрачные дни» для компании он предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить возможность производителя электромобилей, но тот оказался.
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