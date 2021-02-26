Сын Трампа поможет республиканцам перед выборами в 2022 году

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший намерен сыграть важную роль в кампании республиканцев перед предстоящими в 2022 году в стране промежуточными выборами в Конгресс. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.
По словам его источников, следует ожидать, что сын бывшего американского лидера «будет чрезвычайно активен» перед выборами. Он уже на следующей неделе примет участие в мероприятии с целью сбора пожертвований на проведение агитации республиканцами.
Согласно оценкам телеканала, популярность Трампа-младшего среди сторонников республиканской партии растет. Его отец Дональд Трамп, по сведениям источников телеканала, в последнее время встречался с рядом влиятельных членов партии.
Как отмечается в материале, дочь экс-президента США Иванка Трамп в настоящее время «не проявляет никакого интереса к политике». По оценке канала, она менее популярна среди сторонников Республиканской партии, чем Трамп-младший.
Дональд Трамп-младший является одним из вице-президентов компании Trump Organization. Она принадлежит его отцу.
Бывший американский лидер, как ожидается, 28 февраля выступит на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). По словам источников портала Axios, выступление бывшего президента станет «демонстрацией силы» и его центральной роли в Республиканской партии.
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