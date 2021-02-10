MI-6 решила привлекать в свои ряды родившихся за рубежом британцев

Внешняя разведка Соединенного Королевства MI-6 начала привлекать в свои ряды родившихся за рубежом британцев для повышения эффективности работы спецслужбы. Об этом сообщает в среду газета Times со ссылкой на информированный источник Уайтхолла (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны).
Ранее круг кандидатов в Secret Intelligence Service (SIS, Секретную разведывательную службу) Соединенного Королевства ограничивался коренными британцами. Теперь это необходимое для потенциального агента условие снято для набора в MI-6 как можно большего числа талантов и создания пула сотрудников «с разнообразным мышлением».
«Правила приема на работу лиц с двойным гражданством недавно изменились, — отметил источник. — Речь идет о том, чтобы получить доступ к широкому кадровому фонду». Если ограничиваться в наборе коренными британцами, то, по его словам, это в основном «будут люди, получившие образование в университетах из красного кирпича» (так называют шесть вузов, построенных из красного кирпича в XIX веке в крупных промышленных городах — Ред.).
«Мы хотим диверсификации мышления, разнообразия сотрудников различных национальностей, а не только тех, кто думает одинаково», — пояснил собеседник издания. Это позволит более эффективно заниматься разведкой, добавил он.
Подобное решение стало еще одним шагом MI-6 по изменению политики набора кадров, расширению круга кандидатов, подчеркивает газета. В мае 2018 года руководивший тогда спецслужбой Алекс Янгер отменил правило, согласно которому родители новобранцев должны быть уроженцами Великобритании. Тем самым сотрудниками разведки могли стать родившиеся в королевстве дети иммигрантов. В прошлом году SIS снизила минимальный возраст кандидатов с 21 года до 18 лет, чтобы удержать «лидерство в глобальной технологической гонке».
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