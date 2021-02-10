NASA в 2024 году начнет сборку окололунной станции

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, в 2024 году осуществит космический запуск модулей, предназначенных для сборки первой долгосрочной окололунной станции Gateway. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
В космос отправят два модуля, с которых начнут сборку космической станции, — энергетический модуль (Power and Propulsion Element, PPE) и пункт жизнеобеспечения и логистики (Habitation and Logistics Outpost, HALO). Общая сумма доставки и «связанных с миссией затрат» составит $331,8 млн, сообщает NASA.
Энергетический модуль представляет собой космический корабль с силовой установкой мощностью 60 кВт, которая будет работать на солнечной энергии, он будет обеспечивать станцию энергией, связью и управлять положением станции в космическом пространстве. Пункт жизнеобеспечения представляет собой жилое помещение для космонавтов, планируется, что там разместят пункт управления лунной станцией.
Для доставки в космос модулей NASA планирует использовать ракету-носитель Falcon Heavy. Запуск будет осуществлен с космодрома им. Д.Ф. Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде «не ранее мая 2024 года».
Создание окололунной станции Gateway — часть программы Artemis, в рамках которой США планируют отправить на Луну группу астронавтов.
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