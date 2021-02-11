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На ДТЭК написали жалобу в АМКУ за создание искусственного дефицита электроэнергии

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На ДТЭК написали жалобу в АМКУ за создание искусственного дефицита электроэнергии

Общественные активисты 11 февраля подали в Антимонопольный комитет заявление о злоупотреблении монопольным положением группой «ДТЭК» Рината Ахметова, сообщает платформа «Лига антитраста».

Эксперты на основании собранных доказательств пришли к выводу, что «ДТЭК» сознательно допустил создание ситуации, угрожающей веерными отключениями электроэнергии.

«ДТЭК» имеет долю 70% в тепловой генерации, тогда как признаком монополии является 35%. В заявлении в АМКУ указанные признаки злоупотребления монопольным положением компании Ахметова:

⁃ «ДТЭК» поставил на свои ТЭС угля значительно меньше установленных государством нормативов, в результате чего был создан рекордный для страны дефицит;

⁃ при этом из шахт «ДТЭК» на его ТЭС системно доставляется меньший объем угля чем добытый (за два последних месяца 2020 разница составила 1 млн тонн);

⁃ одновременно с этим 12 энергоблоков «ДТЭК» были выведены по инициативе группы в незапланированный аварийный ремонт;

⁃ как следствие «ДТЭК» не выполнял требования оператора «Укрэнерго» о включении энергоблоков в работу;

⁃ также «ДТЭК» ограничил поставки угля на государственную компанию «Центрэнерго», что привело к выводу из работы части ее блоков по причине отсутствия топлива.

«Все это в совокупности привело к тому, что в энергетической системе Украины возник дефицит, который мы не можем технологически покрыть никаким другим образом, кроме как импортом электричества из государства-оккупанта и Беларуси. Также это повлияло на рост цены электроэнергии более чем на 15%. Это уже не первый шантаж страны украинским энергетическим монополистом. Но на этот раз, он еще более жестокий и наглый», — отметила основательница «Лиги антитраста» Агия Загребельская, госуполномоченный АМКУ в 2015-2019 гг.

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У Антимонопольного комитета есть юридические инструменты для пресечения злоупотреблений монополиста — штрафы, принудительный раздел, предварительное решение, обязательства.

АМКУ, ДТЭК
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