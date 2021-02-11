Монобольшинство пока не обсуждает вопрос отставки правительства

Парламентская фракция партии «Слуга народа» пока не обсуждает вопрос об отставке правительства, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

«Нет (не будем отправлять правительство Шмыгаля в отставку — Ред.), „завтра“ нет», — сказал Корниенко на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина.

В то же время он отметил, что «правительства не бесконечные, у них есть определенный срок».

На вопрос, обсуждается ли во фракции вообще возможность отставки правительства как таковая, Корниенко ответил, что «сейчас не обсуждается такой вопрос».