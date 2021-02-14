Витренко назвал себестоимость газа украинской добычи

Врио министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что себестоимость украинского газа составляет 3 грн, и «Нафтогаз» на перепродаже почти ничего не зарабатывает. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».
«К сожалению, „Нафтогаз“ закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому „Нафтогаз“ на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до 3 грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет», — сказал он.
При этом, по словам врио министра энергетики, «Нафтогаз» убыточен.
«За девять месяцев он показал огромный убыток. Если посмотрим даже на предыдущие годы, например, на 2019 год, то если бы не результаты по моему направлению (судебный спор с „Газпромом“ в Стокгольмском арбитраже. — ред), там тоже был бы убыток. „Нафтогаз“ теряет средства. Если кто-то думает, что он прибыльный, как говорят, что вот за счет повышения тарифов он стал прибыльным, — то нет», — объяснил Витренко.
Как сообщалось, газопоставляющая компания группы «Нафтогаз» снизила цену на газ для бытовых потребителей на январь до уровня 6,86 грн/куб.м., что на 5% меньше, чем ранее заявленная цена (7,22 грн/куб. м).
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