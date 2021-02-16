Ляшко срочно едет в Ивано-Франковскую область из-за кризиса с коронавирусом

В больницах, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом в Ивано-Франковской области, занято уже около 73% коек, а количество активных больных превышает столичные показатели, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Украины во вторник.
Как сообщает пресс-служба президента, Шмыгаль отметил, что из-за стремительного распространения коронавируса в регионе сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).
В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач — заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Отмечается, что в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполненности коек в больницах для COVID-пациентов превышает 90%.
«Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов „скорыми“ в другие области, где есть свободные места, особенно затруднена, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов», — сказал по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время, премьер-министр отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине в целом стабилизируется.
Так, по его словам, на прошлой неделе в стране сохранялась тенденция к снижению количества активных больных, летальных случаев, госпитализированных пациентов и занятых коек в COVID-больницах.
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