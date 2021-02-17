Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам популярной игры Dota 2

Американский стриминговый видеосервис Netflix выпустит аниме-сериал, основанный на компьютерной игре Dota 2. Сообщение об этом появилось во вторник на официальной странице игры в Twitter.
«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение, когда премьера сериала состоится на Netflix 25 марта», — говорится в записи.
Dota 2 — многопользовательская компьютерная командная игра, разработанная корпорацией Valve и вышедшая в июле 2013 года. На сегодняшний день игра входит в перечень киберспортивных дисциплин, в которых профессиональные команды со всего мира соревнуются в различных лигах и турнирах. Премиум-турниры по Dota 2 с призовыми фондами в миллионы долларов неоднократно становились крупнейшими в истории киберспорта.
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